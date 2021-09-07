Инвестиции на 30 миллионов евро привлекли две казахстанские компании

Qamalladin Media и группа компаний Galamat media последние пять лет занимаются развитием в Media & IT проектах. В настоящее время ведется процесс консолидаций двух компаний, который завершится в течение двух месяцев и сделает новую структуру лидером в сфере медиа- и IT-технологий, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя Galamat media Абая Сергазиева, на данном этапе инвестор находится на стадии изучения аудита и бенчмарк компаний

Стадия оценки "интеллектуальной и креативной стоимости" компании завершена, из за чего наш партнер уже на начальных этапах готов стать мажоритарным инвестором медиа-компаний, вложив в развитие медиа проектов в Казахстане а так же в странах Центральной Азии сумму в размере 30 млн евро, – говорил Абай Сергазиев.

Абай Сергазиев

Поиск инвесторов казахстанские компании начали в конце апреля 2021 года, тогда они поставили перед собой амбициозную цель выйти на рынки Турции и Вьетнама.

Наша первостепенная деятельность – это SAAS решения и не охваченные большими игроками digital-ресурсы на нашем рынке и на рынках Турции и Вьетнама. К примеру, Турция переживает наш 2012 год, а Вьетнам – 2015 год. Идеальное время, когда можно масштабироваться, – считает глава Qamalladin Media Абылайхан Камаладин.

Абылайхан Камаладин



По словам Абая и Абылайхана, проблем с питчем у их компаний не возникло, поскольку применяемые ими бизнес-модели рабочие и имеют положительный потенциал. При этом медиа-ресурсы сложно оценить, как офлайн-проекты: обычно в IT-проектах отталкиваются от прибыли за 10 лет, а медиа-компании оцениваются по охвату, дальнейшему росту, влиянию и активам.

В нашем случае оценка идет не через физические активы, а через бизнес- и IT-решения, которые в ближайшем будущем могут быть Game Changer инструментами в медиа-индустрии, – отмечает Абай Сергазиев.

Galamat Media – казахстанское агентство маркетинговых коммуникаций с самой большой локальной сетью дистрибуции контента в социальных сетях. Qamaladdin media реализует разные виды рекламы с блогерами.



Одна из разработок Galamat Media – растровый графический редактор для обработки фотографий на мобильных устройствах Redart. Он позволяет производить профессиональную обработку фотографий на телефоне или планшете за 10 секунд. Проект находится на стадии тестирования, его запуск намечается в ближайший месяц.



Также Galamat Media и Qamaladdin media готовят запуск сервиса комплексной работы в социальных сетях Bloggers.kz, направленный на рост аудитории и охватов, увеличения вовлеченности и продаж при меньших трудозатратах. Проект разрабатывается для оптимизации работы компании с блогерами. Рекламодатели могут рассматривать данные блогеров на сайте, не звоня самому блогеру или его менеджеру. Проект находится на стадии бета-тестирования.