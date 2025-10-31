Область Улытау привлекла иностранные инвестиции на 150 миллионов долларов

В Астане состоялся ежегодный Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям – 2025 (KGIR-2025) с участием премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Тема форума – "Новые решения в эпоху трансформации: Казахстан как центр устойчивого экономического развития". Мероприятие собрало более 1000 участников из 55 стран, включая руководителей государственных органов, национальных компаний, акиматов, международных и отечественных корпораций, представителей дипломатического корпуса и международных ассоциаций.

Данное мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых направлений привлечения инвестиций – от инфраструктуры и промышленности до энергетики, высоких технологий и зеленой экономики. В рамках панельных сессий эксперты обменялись передовыми практиками, обозначили перспективные инвестиционные возможности и наметили стратегии для формирования долгосрочных партнерств.

Особое внимание на KGIR-2025 было уделено региональным инициативам. В ходе данного мероприятия аким области Улытау Дастан Рыспеков провел ряд встреч с инвесторами, готовыми инвестировать в экономику области. Во время встреч аким области презентовал участникам информацию об инвестиционном климате региона: доступ к сырьевым ресурсам, государственные программы поддержки, включая льготное кредитование и налоговые, таможенные преференции.

"Область Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности, машиностроения, АПК и туризма. Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству, созданию рабочих мест и новым инвестициям", – отметил Рыспеков в беседе с иностранными гостями.

На полях KGIR-2025 акимат области заключил четыре меморандума о взаимном сотрудничестве с компаниями Harvest Agro Holding (Швейцария) – создание агро-индустриального кластера, Chengdu Sepmem Energy (КНР) – сотрудничество в области энергетики, BKN Techbuild (КНР) – строительство современного кирпичного завода и Sairen Group (КНР) – строительство мясоперерабатывающего комплекса. Общая сумма инвестиций превышает 150 млн долларов США, что станет дополнительным импульсом для экономического роста региона.

Реализация указанных инвестиционных проектов позволит запустить новые перспективные отрасли в сфере агропромышленного комплекса, энергетики и строительства, тем самым обеспечить диверсификацию экономики региона.