В Казахстане хотят узаконить права неверующих

Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов рассказал, какие поправки планируется внести в законы в области религии, передает корреспондент zakon.kz.

Мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих. В связи с этим мы планируем в рамках поправок, исходя из мирового опыта, ввести такое понятие, как права неверующих. То есть, если в данное время есть права верующих, хотим ввести и права неверующих. Мы - светское государство, закон превыше всего, вне зависимости от религии, конфессии, этнической принадлежности, - сообщил на брифинге в СЦК Нукежанов.

Планируется также совершенствование законодательства в религиозной сфере.

Наш комитет продолжает работу по совершенствованию законодательства в религиозной сфере, и мы планируем внести некоторые поправки, предусматривающие упрощение вопросов регистрации религиозных объединений и проведения религиозных мероприятий, - добавил спикер.

В целом, по его оценке, религиозная обстановка в Казахстане стабильная.

Есть полное взаимопонимание между конфессиями, религиозными объединениями и госорганами. У нас продолжают функционировать диалоговые площадки. Деятельность религиозных объединений страны направлена на содействие развитию общества и укрепление межконфессиональных отношений, - резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова