Защиту трудовых прав работников хотят усилить в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 18 марта 2026 года одобрили в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы законопроекта депутат Арман Калыков. По его словам, документ разработан депутатами Парламента и направлен на совершенствование отдельных прав и гарантий в сфере труда.

"Законопроектом предлагается расширить перечень принципов прав работников, включая гарантии защиты чести, достоинства и неприкосновенности частной жизни работника. В современных условиях вопросы уважительного отношения к личности работника, защиты его репутации и личной жизни приобретают особую актуальность", – сказал мажилисмен.

Также предлагается уточнить порядок определения последнего рабочего дня, если он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска работника.

"Законопроект предусматривает установление оплаты времени прохождения предсменного медицинского освидетельствования. Данная норма направлена на обеспечение справедливого подхода к учету времени, которое работники затрачивают на обязательные процедуры, предусмотренные работодателем. Поскольку прохождение такого освидетельствования является требованием, связанным с выполнением трудовых обязанностей, важно, чтобы это время учитывалось и оплачивалось надлежащим образом", – пояснил депутат.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой о технических инспекторах по охране труда. Так, технические инспекторы вправе запрашивать информацию, посещать подразделения, участвовать в расследовании несчастных случаев и проверках, а также вносить предложения по улучшению условий труда и участвовать в разработке актов по охране труда и иное предусмотренное законодательством.

"Также законопроектом предлагается закрепить обязанности местных органов управления обеспечивать реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда. Принятие данной нормы позволит усилить роль местных исполнительных органов в обеспечении безопасных условий труда, повысить эффективность профилактики нарушений трудового законодательства и будет способствовать более надежной защите прав работников", – резюмировал Арман Калыков.

