#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Защиту трудовых прав работников хотят усилить в Казахстане

Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 13:27 Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 18 марта 2026 года одобрили в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы законопроекта депутат Арман Калыков. По его словам, документ разработан депутатами Парламента и направлен на совершенствование отдельных прав и гарантий в сфере труда.

"Законопроектом предлагается расширить перечень принципов прав работников, включая гарантии защиты чести, достоинства и неприкосновенности частной жизни работника. В современных условиях вопросы уважительного отношения к личности работника, защиты его репутации и личной жизни приобретают особую актуальность", – сказал мажилисмен.

Также предлагается уточнить порядок определения последнего рабочего дня, если он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска работника.

"Законопроект предусматривает установление оплаты времени прохождения предсменного медицинского освидетельствования. Данная норма направлена на обеспечение справедливого подхода к учету времени, которое работники затрачивают на обязательные процедуры, предусмотренные работодателем. Поскольку прохождение такого освидетельствования является требованием, связанным с выполнением трудовых обязанностей, важно, чтобы это время учитывалось и оплачивалось надлежащим образом", – пояснил депутат.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой о технических инспекторах по охране труда. Так, технические инспекторы вправе запрашивать информацию, посещать подразделения, участвовать в расследовании несчастных случаев и проверках, а также вносить предложения по улучшению условий труда и участвовать в разработке актов по охране труда и иное предусмотренное законодательством.

"Также законопроектом предлагается закрепить обязанности местных органов управления обеспечивать реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда. Принятие данной нормы позволит усилить роль местных исполнительных органов в обеспечении безопасных условий труда, повысить эффективность профилактики нарушений трудового законодательства и будет способствовать более надежной защите прав работников", – резюмировал Арман Калыков.

Ранее депутаты Мажилиса поддержали в первом чтении проект закона "О государственной службе Республики Казахстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: