Mercedes врезался в табун: водитель ранен, погибло 12 лошадей

7 сентября 2021, 14:45
Фото: pixabay.com

Водитель Mercedes-Benz врезался в табун лошадей в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

59-летний житель Тараза, направляясь в сторону города, на 341 километре трассы "Западная Европа-Западный Китай" врезался в табун лошадей.

По данным областной полиции, ДТП произошло поздно вечером 5 сентября.

Стоит отметить, что мужчина обратился в Меркенскую районную больницу.

Установлено, что 35-летний житель села Мерке решил сократить дорогу и перегонял лошадей через трассу, вместо подземного перехода для скота. В результате ДТП на месте обнаружены тела 12 коней, - уточнили в ведомстве.

Назначено административное наказание.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KoksheNEWS - всё обо всём! (@kokshenews)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?