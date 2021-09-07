Mercedes врезался в табун: водитель ранен, погибло 12 лошадей

Водитель Mercedes-Benz врезался в табун лошадей в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
59-летний житель Тараза, направляясь в сторону города, на 341 километре трассы "Западная Европа-Западный Китай" врезался в табун лошадей.
По данным областной полиции, ДТП произошло поздно вечером 5 сентября.
Стоит отметить, что мужчина обратился в Меркенскую районную больницу.
Установлено, что 35-летний житель села Мерке решил сократить дорогу и перегонял лошадей через трассу, вместо подземного перехода для скота. В результате ДТП на месте обнаружены тела 12 коней, - уточнили в ведомстве.
Назначено административное наказание.
Видео не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой.
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