Новая функция появится в WhatsApp

В мессенджер WhatsApp добавят новую функцию конфиденциальности - опцию управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в Сеть, передает zakon.kz.

Как уточняет РИА Новости, пользователям мессенджера дадут возможность точно контролировать, кто видит информацию из их профиля.

Так, можно скрыть время своего последнего посещения мессенджера от нескольких людей, не отключая его полностью. Если закрыть "Последний визит" для отдельных контактов, то их данные также станут недоступны.

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В будущем, как сообщает портал WABetaInfo, новая функция будет распространена на отображение фотографии и информации профиля. Это обеспечит, по задумке WhatsApp, больший контроль над конфиденциальностью.

Пока функция замечена в бета-версии приложения для iOS, но вскоре станет доступна и для Android-тестеров. Опция будет официально анонсирована в одном из ближайших обновлений WhatsApp.