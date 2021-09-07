Казахстанский футзал пополнился еще одним бразильцем

7 сентября 2021, 17:51
Фото: instagram/mfc_baiterek

МФК "Байтерек" из Уральска пригласил в свои ряды бразильского игрока Антонио Энрике, передает zakon.kz.

19-летний южноамериканец до этого защищал цвета бразильского клуба "Passo Funda", - сообщает futsalkazakhstan.

Скучать по своим родственникам Антонио Энрике особо не придется, так как самый близкий его человек уже живет и работает в Казахстане.

Речь идет о главном тренере сборной Казахстана по футзалу Паула Рикарда Сильве (Кака), который является отцом Антонио Энрике.

До бразильца контракт с уральцами подписали несколько игроков из Кыргызстана и Ирана.

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Публикация от МФК «Байтерек» ЗКО (@mfc_baiterek)

Куандык Шынасимов


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