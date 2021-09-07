Казахстанский футзал пополнился еще одним бразильцем

МФК "Байтерек" из Уральска пригласил в свои ряды бразильского игрока Антонио Энрике, передает zakon.kz.
19-летний южноамериканец до этого защищал цвета бразильского клуба "Passo Funda", - сообщает futsalkazakhstan.
Скучать по своим родственникам Антонио Энрике особо не придется, так как самый близкий его человек уже живет и работает в Казахстане.
Речь идет о главном тренере сборной Казахстана по футзалу Паула Рикарда Сильве (Кака), который является отцом Антонио Энрике.
До бразильца контракт с уральцами подписали несколько игроков из Кыргызстана и Ирана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Куандык Шынасимов
Хотите быть в курсе важных новостей?