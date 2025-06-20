"Кайрат" пополнился еще одним бразильцем перед Лигой чемпионов

За три недели до старта в Лиге чемпионов УЕФА алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о прибытии в свой состав нового бразильского игрока из европейского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

19 июня "Кайрат" и чешский коллектив "Виктория" (Пльзень) достигли соглашения об аренде бразильского форварда Рикардиньо сроком на один год.

24-летний Рикардо Виана Фильо родом из бразильского штата Сан-Паулу и является воспитанником одноименного клуба.

Профессиональную карьеру начал в "Гремио", позже выступал за "Атлетико Гоияниенсе" и "Маритиму" (Португалия).

В начале 2023 года перешел в болгарский "Левски", где стал одним из лидеров команды, забив 20 голов и сделав 8 результативных передач после 56-ти матчей.

Год назад Рикардиньо начал выступать за "Викторию" и сыграл в составе команды в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Первую часть 2025 года он провел в израильском "Маккаби" (Хайфа). Там в 11-ти играх забил один гол.

До соглашения с Рикардиньо, неделю назад, чемпион Казахстана подписал контракт с бразильцем Эдмильсоном из словенского первенства.