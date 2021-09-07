Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области, передает zakon.kz.

Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, освободив от должности Министра энергетики Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году в Актюбинской области. Женат, пятеро детей. Владеет казахским, русским, турецким, английским языками.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московская государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина (1993), горный инженер

· Казахская государственная академия управления (1999), экономист

· Московский государственный институт "Университет международных отношений" Министерства иностранных дел России, магистр делового администрирования

Трудовой стаж:

· Электромонтер станции Кандагач (1984);

· Старший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили-Паскер" (1993-1995);

· Заместитель генерального директора МП "Отрар Лтд" (1995-1996);

· Инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай" (1996-2006);

· Исполнительный директор АО "НК "КазМунайГаз" (02.2006-08.2006);

· Директор департамента нефтяной промышленности МЭМР Республики Казахстан (08.2006-09.2007);

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области (09.2007-04.2010);

· Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (04.2010-01.2012);

· Аким Западно-Казахстанской области (20.01.2012-26.03.2016);

· Аким Атырауской области (26.03.2016, полномочия продлены с 17.06.2019-18.12.2019);

· Министр энергетики Республики Казахстан (18.12.2019, переназначен с 18.01.2021).