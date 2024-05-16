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Нурлан Ногаев освобожден от должности акима Мангистауской области

Нурлан Ногаев освобожден от должности акима Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:54 Фото: akorda.kz
16 мая 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович освобожден от должности акима Мангистауской области", – говорится в официальном сообщении.

Ногаев Нурлан Аскарович родился 30 июля 1967 года в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области. В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина по специальности "горный инженер". В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "международные экономические отношения" и в 2006 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал электромонтером на станции Кандыагаш города Октябрьска Актюбинской области.

Затем работал старшим экспертом по нефтепродуктам в Москве, начальником отдела ТОО "Гили-Паскер" (1993-1995), заместителям генерального директора малого предприятия "Отырар Лтд" в Алматы (1995-1996), с 1996 по 2006 год – инженером по маркетингу, начальником отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральным директором ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года являлся исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз". С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 года – являлся заместителем акима Западно-Казахстанской области, курирующим вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

20 января 2012 года назначен акимом Западно-Казахстанской области. С 2016 по 2019 год – аким Атырауской области. С 18 декабря 2019 года по 7 сентября 2021 года – министр энергетики.

С 7 сентября 2021 года занимал должность акима Мангистауской области.

Примечательно, что несколько дней ранее в Казнете появилась информация о скором освобождении Нурлана Ногаева. В пресс-службе регионального акимата опровергли эти заявления. Там уточнили, что Ногаев находится на рабочем месте.

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