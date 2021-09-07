Премьер-министр представил нового акима Мангистауской области

Премьер-министр Аскар Мамин и руководитель Администрации президента Ерлан Кошанов приняли участие во внеочередной сессии маслихата Мангистауской области, которые единогласно поддержали кандидатуру Нурлана Ногаева на должность акима региона. На совещании с активом Мангистауской области Мамин отметил вклад экс-акима области Серикбая Трумова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы области, передает zakon.kz.

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что, представляя нового акима, Аскар Мамин подчеркнул большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

Перед новым акимом поставлены серьезные задачи по комплексному социально-экономическому развитию региона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию Мангистауской области. Регион обладает большим потенциалом в промышленной, энергетической, транспортно-логистической и туристической сферах, - сказал Мамин.

Премьер подчеркнул важность решения задач по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт "Университет международных отношений" МИД России. В разные годы работал на руководящих должностях в АО "НК "КазМунайГаз", Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, акимом Западно-Казахстанской и Атырауской областей. С 18 декабря 2019 года занимал пост министра энергетики РК.

Сегодня, 7 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев освободил Серикбая Трумова от должности акима Мангистауской области. Вместо него был назначен министр энергетики Нурлан Ногаев.