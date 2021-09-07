Адвокат погибшей Томирис Байсафы просит власти расследовать дело в Казахстане

Адвокат матери Томирис Байсафы, которая погибла в Москве, просит повторно расследовать дело в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В начале лета в российском суде обвиняемого в убийстве студентки оправдали. Мурзагали Меджидов, сын дагестанского политика и бизнесмена, сейчас на свободе. Как известно, он был однокурсником девушки.

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Возбудить это уголовное дело у нас и провести все необходимые следственные действия. И объективно посмотреть на эту историю, без учета возможностей родителей Меджидова. Я думаю, что Генеральная прокуратура может вполне провести вот такое действие. Она может определить территориально, определить Атырау или Нур-Султан – это уже на усмотрение прокуратуры, что вот в таком-то месте поручить провести, - заявил адвокат Евгений Яворский.

Подать заявление в Генеральную прокуратуру адвокат намерен в ближайшее время. Он просит поддержки у властей и общественности. Уверен, в Казахстане смогут провести объективное расследование. И это может стать беспрецедентным случаем.

Момент, когда ее выбрасывали с окошка, он отсутствует на видео. То есть до запись и после – самого момента, когда ее выкидывают, нет. Это разве не подозрительно? Сам Меджидов за время следствия давал три версии происходящего в этой аудитории, а на суде озвучил четвертую версию, - сказал Яворский.

Суд по этому делу проходил в Москве. Дело рассматривал суд присяжных. 7 июня присяжные признали Меджидова невиновным.

Суд отклонил гражданские иски родных погибшей о взыскании с подсудимого 30 млн рублей компенсаций.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.