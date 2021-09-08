Казахстан возобновляет регулярные рейсы с Мальдивами

Казахстан с 4 октября возобновит регулярные рейсы с Мальдивами, передает zakon.kz.

С 4 октября авиакомпания Air Astana возобновит регулярные рейсы по маршруту Алматы – Мале. Частота - четыре рейса в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные судна типа Б767 и А321LR.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что увеличение количества рейсов на Мальдивы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решений МВК.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

16 мая вышло постановление главного государственного санврача "Об усилении мер по предупреждению завоза коронавируса в Казахстан из Мальдивских островов". На следующий день стало известно, что Air Astana приостановила рейсы Алматы-Мальдивы до 31 мая.