Сколько стоит маркировка меховой одежды

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект постановления Правительства "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", сообщает zakon.kz.

Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", в размере 1 361 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.

Как уточняется в пояснительной записке, затраты Единого оператора составят 161 931 780 тенге без НДС: 1 361 тенге х 23 796 единиц изделий (среднегодовой объем импортируемых и производимых меховых изделий в 2021-2025 гг. с учетом "обеления" в 50%) х 5 лет.

Затраты на изготовление и персонализацию контрольного (идентификационного) знака составят 42 492 517 тенге без НДС: 357,14 тенге (стоимость тарифа) х 23 796 единиц изделий (среднегодовой объем импортируемых и производимых меховых изделий в 2021-2025 гг. с учетом "обеления" в 50%) х 5 лет.



Правительство ожидает положительные эффекты от внедрения цифровой маркировки меховых изделий, в частности:

обеспечение законного оборота товаров на территории РК;

С учетом доли теневой экономики в 54% ожидается уменьшение теневого рынка на 30-50% (то есть до 27%), что обеспечит дополнительные пополнения бюджета на 2 млрд тенге до 2025 года, за счет ввозной таможенной пошлины и НДС.

С учетом доли теневой экономики в 54% ожидается уменьшение теневого рынка на 30-50% (то есть до 27%), что обеспечит дополнительные пополнения бюджета на 2 млрд тенге до 2025 года, за счет ввозной таможенной пошлины и НДС. защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение (согласно Анализу социологических исследований 61% населения не удовлетворены действующей системой защиты прав потребителей, 86% некачественных товаров приходится на товары импортного производства, 51% населения отмечает ежегодное снижение уровня доверия к органам власти в сфере защиты их прав);

совершенствование государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту товаров;

обеспечение повышения собираемости налоговых и таможенных платежей;

формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению продукции, находящейся в незаконном обороте;

обеспечение добросовестной конкуренции на рынке меховых изделий;

непрерывное информационное взаимодействие с другими информационными системами государств-членов ЕАЭС.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.