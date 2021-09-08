Сколько стоит маркировка меховой одежды

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект постановления Правительства "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", сообщает zakon.kz.
Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", в размере 1 361 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.
Как уточняется в пояснительной записке, затраты Единого оператора составят 161 931 780 тенге без НДС: 1 361 тенге х 23 796 единиц изделий (среднегодовой объем импортируемых и производимых меховых изделий в 2021-2025 гг. с учетом "обеления" в 50%) х 5 лет.
Затраты на изготовление и персонализацию контрольного (идентификационного) знака составят 42 492 517 тенге без НДС: 357,14 тенге (стоимость тарифа) х 23 796 единиц изделий (среднегодовой объем импортируемых и производимых меховых изделий в 2021-2025 гг. с учетом "обеления" в 50%) х 5 лет.
Правительство ожидает положительные эффекты от внедрения цифровой маркировки меховых изделий, в частности:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.
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