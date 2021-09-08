Пощечина ветеранам Афганистана - конгрессмен США о правительстве талибов

"Пощечиной" ветеранам афганской кампании назвал присутствие талибов в правительстве Афганистана республиканец Майкл Вальц, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала FOX News, говоря о нескольких членах "Талибана" (запрещенная в Казахстане организация), ставших министрами после освобождения из тюрьмы.

По словам Вальца, перед годовщиной теракта 11 сентября американский народ имеет право услышать ответ на вопрос, почему кампания в Афганистане закончилась "хаотичным и катастрофическим" выводом войск. Конгрессмен добавил, что из Афганистана пока эвакуированы не все граждане США, и призвал президента Джо Байдена ускорить этот процесс.

Накануне "Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана.