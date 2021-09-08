Ержан Бабакумаров проверил соблюдение санитарных норм в школах и общежитиях вузов

Сегодня, 8 сентября, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главным санитарным врачом мегаполиса Ж. Бекшиным проверил соблюдение мер безопасности в рамках организации учебного процесса в офлайн-формате на примере школ №177, 10 и общежитий №1, 4 Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева, сообщает zakon.kz.

Главная задача – обеспечить усиленный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции в учреждениях образования.

Рабочая группа проверила соблюдение пропускного режима с учетом функционирования в рамках проекта Ashyq и статуса вакцинации сотрудников, наличия исправных тепловизоров, соблюдения дезинфекционного режима, масочного режима и социальной дистанции и др. Главный санитарный врач города Бекшин акцентировал внимание на важности соблюдения трехлинейной системы защиты учащихся от коронавируса: применения термометрии, использования рецеркуляторов, санитайзеров и индивидуальных средств защиты.

Следует отметить, что в школах Алматы еще до начала учебного года были созданы все необходимые условия, сформирован запас дезинфекционных средств и масок, а также расписание занятий выстроено в целях минимизации контактов обучающихся.

Директор общеобразовательной школы №177 Турсын Танатов доложил, что на постоянной основе проводится разъяснительная работа о важности мер профилактики. В школе обучаются 2192 учащихся, из которых по желанию родителей 144 ребенка - на дистанционном обучении. В школе определен кабинетный режим обучения, чтобы учащиеся во время перерыва не переходили из одного кабинета в другой. Во время перемен, в пересменку и в конце учебного дня производится влажная уборка классов и помещений, обеззараживание и проветривание воздуха, обработка перил, лестниц и ручек.

Наши ученики входят в школу после измерения температуры и обработки рук, также установлен при входе дезинфицирующий тоннель. В каждом классе учителем проводится замер температуры, данные фиксируются в специальном журнале. При входе нет скопления людей, так как организованы три входные зоны, - сообщил директор Т. Танатов.

В студенческих общежитиях проверен процесс организации проживания студентов. В корпусах общежитий на входе студенты используют приложение Ashyq, на этажах установлены дезинфекционные средства. Отмечено, что в общежитиях проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий, регулярно проветривают жилые помещения, минимизируют контакты проживающих.

До начала учебного года вакцинацию прошли 73% преподавателей вуза, остальные имеют медицинский отвод и переболевшие. На сегодня вакцинированы 49% студентов. В период с 1 по 31 июля среди привитых молодых людей проводился розыгрыш крупных призов. Разыграно 5 млн тенге для реализации стартапа, 20 мест на бесплатное проживание в общежитиях, стажировки в лучших государственных и зарубежных организациях, 100 бесплатных курсов предпринимательства "Колдау", - сообщил ректор КазНТУ Мейрам Бегентаев, говоря о принимаемых мерах по увеличению охвата вакцинацией для создания безопасного окружения учащихся и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил приоритетность обеспечения безопасности детей и студентов. Для этого важно сформировать коллективный иммунитет среди преподавательского состава и родителей. На сегодняшний день в Алматы вакцинированы 895 959 человек, в том числе 34 786 (100%) педагогов, 14 875 (70%) сотрудников вузов, 57 044 (34%) студента.

Традиционный формат обучения позволяет предоставлять качественные знания и навыки. В этой связи администрации школ и вузов поручено усилить меры по обеспечению безопасности и недопущению распространения инфекции. Соответствующие проверки будут продолжены санитарно-эпидемиологическими службами города.

Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции призывает алматинцев к вакцинации: на сегодня это единственный способ защиты от вируса.

Напомним, на сегодняшний день в Алматы функционируют 160 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 237 прививочных бригад в количестве 1028 человек. Вакцинация против COVID-19 бесплатная.