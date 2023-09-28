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Все лестницы в школах Астаны проверили после падения ученика

Все лестницы в школах Астаны проверили после падения ученика Фото: pixabay
На брифинге в РСК Астаны заместитель столичного акима Есет Байкен рассказал, какие меры для обеспечения безопасности детей приняли после падения ученика одной из школ города с лестницы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя акимата, ранее в школе №14 города Астаны провели ремонт.

"Но так как школа существует уже порядка 40 лет, то исторически между перилами и лестницей не было никогда вот этих решеток ограждения. Конечно, случай с Тамерланом позволил сейчас уже по-другому оценивать безопасность детей в школах. Уже начали рассматривать элементарные возможные случаи падения и увечья детей. В 1974 году построена школа. Впервые в этом году после случая с Тамерланом приняты меры по установке ограждения между перилами". Есет Байкен

Заместитель акима добавил, что оперативно созданная мониторинговая группа провела мероприятия по мониторингу аналогичных типовых школ на предмет отсутствия ограждений между перилами.

"На сегодня мониторинговой группой именно подобные случаи, где отсутствуют такие ограждения, не были выявлены. При этом в ходе мониторинга другие выявляемые случаи моментально устранили, и работа мониторинговой группы до сих пор продолжается", – сказал Есет Байкен.

Ранее в школе-гимназии №14 Астаны произошел несчастный случай. Один из учеников упал с лестницы, получил тяжелые травмы и может лишиться зрения. Утверждалось, что мальчик якобы впал в кому.

В управлении образования Астаны утром 25 сентября сообщили, что школьник упал с лестницы, когда его толкнул одноклассник. Ребенок находится в детской городской больнице, в коме он не был. 

После инцидента директора школы уволили, а правоохранительные органы начали досудебное расследование.

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