В Алматинской области расследуют смерть девушки в больнице

В Алматинской области расследуют смерть 16-летней девушки. Она скончалась в больнице спустя неделю после госпитализации. Родственники погибшей обвиняют во всем врачей, сообщает zakon.kz.

По их словам, врачи до последнего скрывали информацию о лечении и не подпускали никого к пациентке, передает Первый канал "Евразия".

Она уходила из дома на своих ногах. Она себя адекватно чувствовала, отвечала на все наши вопросы. Она понимала все, что мы ей говорим. тетя Кристины Райх Ирина Кирилюк

Это был последний раз, когда родные Кристины Райх видели ее живой. В тот день, 30 августа, девушка легла в центральную больницу Илийского района с двусторонней пневмонией. По словам родственников, лечение Кристины было окутано какой-то тайной. Когда они пытались выяснить хоть какую-то информацию, врачи путали диагнозы и ничего внятного не отвечали.

Мы начали просить мини-выписку из-за того, что нам говорят разные диагнозы каждый день. Мы не понимали, что происходит с ребенком. Показывать ребенка нам категорически отказывались. тетя Кристины Райх Ирина Кирилюк

С каждым днем волнение усиливалось, и родственники обратились к адвокату. Он пытался узнать состояние девушки у главврача больницы, но безрезультатно. Ирина Кирилюк говорит, что 7 сентября им позвонили и сообщили о смерти Кристины. Но когда родные пришли в морг и увидели тело своего ребенка, они были шокированы.

Когда нам открыли ребенка, у нее все лицо было синее. Где нос, вот так пазухи, у нее там бордовый цвет лица. тетя Кристины Райх Ирина Кирилюк

Заместитель главного врача Илийской больницы отметила, что при поступлении у девушки, кроме пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, были и сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет. Родственников к ней не пускали потому, что Кристина лежала в реанимации, куда посторонним доступ запрещен.

30 августа в крайне тяжелом состоянии доставляется к нам в стационар. После консультации, после проведения дополнительных обследований, компьютерной томографии у пациентки острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу и синус тромбоз. Все лечение проводилось согласно протоколам МЗ РК. заместитель главного врача центральной больницы Илийского района Лязиза Сулейменова

Девушка перенесла инсульт. Тромбоз мог быть спровоцирован пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Точная причина смерти и возможная вина врачей будет установлена в ходе расследования. Полицейские возбудили уголовное дело и назначили проведение необходимых экспертиз.