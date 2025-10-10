Полиция расследует смерть ребенка в больнице Жамбылской области

В селе Кулан Т. Рыскуловского района Жамбылской области умер шестилетний мальчик. Родные обвиняют в его смерти врачей, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях пишут, что, по мнению родных, причиной трагедии стала халатность врачей.

"По словам семьи, ребенок заболел 29 сентября. Участковый врач не оказал помощи и отправил домой. Лишь 7 октября мальчика госпитализировали после настойчивых просьб родственников. В больнице диагноз не поставили и назначили только препарат "Креон". 10 октября ребенок умер. Семья требует провести справедливое расследование", – говорится в сообщении.

В областном управлении здравоохранения прокомментировали инцидент, отметив, что в больницу мальчик был госпитализирован планово через портал госпитализации вместе с бабушкой.

"С 7 октября проходил лечение по диагнозу "заболевание желчевыводящих путей" в соответствии с клиническим протоколом. Проведены необходимые обследования, назначено и выполнялось лечение. Состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести. 10 октября 2025 года в 06:55 пациент внезапно скончался", – говорится в официальном сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливается причина смерти ребенка.

"По факту смерти несовершеннолетнего в центральной больнице Т. Рыскуловского района начато досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия для обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования. В соответствии с требованиями ст. 201 УК РК сведения досудебного расследования разглашению не подлежат", – прокомментировали в ДП Жамбылской области.

