Римский папа отправил заключенным 15 000 упаковок мороженого

Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч единиц мороженого, сообщает zakon.kz.

Угостить заключенных он захотел из-за жары в Италии. Температура в Риме рекордных 49 градусов по Цельсию, передает РИА Новости со ссылкой на ватиканскую службу Папских милостей.

Мороженное было доставлено от имени Франциска польским кардиналом Конрадом Краевским.

Этим летом Европа пережила рекордную жару. Самая высокая в истории наблюдений температура была зафиксирована в августе в сицилийском городе Сиракузе – 48,8°C. Жарко было и в остальных регионах Италии, где бушевали ветра и лесные пожары. Служба Папских милостей, работающая при офисе Папы Римского Франциска, этим летом отказалась от отпуска. Вместо этого волонтеры "посвящали себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению заключенных и утешению страждущих", говорится в заявлении Ватикана.

Ранее священнослужители приглашали заключенных на экскурсию по ватиканским музеям, а также помогали бездомным.