Рекордная жара в Индии: 52,3 градуса по Цельсию

В столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордную для всей страны температуру в 52,3 градуса по Цельсию, сообщает Zakon.kz.

Таким образом установлен новый рекорд, пишет The Economic Times со ссылкой на метеорологический департамент Индии.

Температура была зарегистрирована на станциях в пригородах Нурела и Мунгешпур.

Согласно данным метеорологов, температурные показатели на девять градусов превышают ожидаемые нормы. В связи с этим для Нью-Дели, население которого превышает 30 миллионов человек, объявлено штормовое предупреждение и красный уровень опасности. Это самая высокая температура в индийской столице с 5 мая 2022 года, когда в этом же районе столбик термометра поднялся до плюс 49,2 градуса. Согласно прогнозам, в ближайшие двое суток ситуация не улучшится. Столичный регион находится в красной зоне IMD, свидетельствующей о прогнозируемой сильной жаре. Только к пятнице ожидается снижение температуры и, возможно, даже небольшой дождь.

Кроме того, городские власти предупреждают о возможной нехватке воды в городе.

С 1 марта в Индии зарегистрировано 16 тысяч случаев теплового удара, 60 человек погибли.

В Казахстане в последние дни месяца ожидается прекращение дождей и более скромная жара - до +27°С.

