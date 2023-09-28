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Врач рассказала о смертельно опасной для человека температуре

Врач рассказала о смертельно опасной для человека температуре Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Галина Аксенова сообщила какие показатели являются опасными для жизни, сообщает Zakon.kz

Как отметила медик в интервью АиФ нормальной для человека принято считать температуру 36,0-37,0 ºС при измерении в подмышечной впадине. 

"Для каждого человека нормальная температура своя. Для одних людей это «стандартные» 36,6 ºС, для других 35,7 ºС, а для кого-то и 37,0 ºС. У детей обычно нормальная температура тела несколько выше, чем у взрослых. Опасным для жизни является повышение температуры выше 42 ºС, потому что тогда разрушаются собственные белки организма. При температуре 40-42 ºС происходит тепловой удар, что сопровождается сбоем в работе центральной нервной системы и всех органов в целом", - заявила Аксенова.

Кроме того она отметила, что для людей, имеющих хронические патологии (болезни печени, сердечно-сосудистой системы и т. д.), может быть смертельно опасной температура выше 38,5 ºС.

Ранее мы писали о том, какой уровень артериального давления является смертельно опасным.

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