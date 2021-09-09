Бекшин рассказал, как проверяют алматинцев с "зеленым" статусом в выходные

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, каков алгоритм проверки посетителей с "зеленым" статусом по выходным, передает zakon.kz.

На сегодня мониторинговые группы не проверяют посетителей, нет утвержденного алгоритма. Они будут только визуально смотреть на входе проводится ли сканирование или не проводится. (...) Перепроверять людей, которые уже зашли в здание мониторинговые группы сейчас этого не делают, - сказал главный санврач, отвечая на вопрос на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что алматинцы с "синим" статусом не смогут посещать объекты Ashyq в выходные дни. Посещать объекты по выходным в Алматы разрешалось только людям с "зеленым" статусом.