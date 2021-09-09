Почему в Казахстане дорого строить новые дороги

Высокую стоимость строительства дорог в Казахстане объяснили в Мининдустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент zakon.kz.

Очень часто задаются вопросы касательно высокой стоимости строительства автодорог в Казахстане по сравнению с другими странами. Я хотел бы сказать, что, к примеру, средняя стоимость наших автомобильных дорог зависит от категории дорог, от конструкции дорожной одежды и составляет от одного до 2,5 млн долларов. А в европейских странах эта цена составляет от 3 до 5 млн долларов, - сообщил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Он добавил, что стоимость проекта определяется на основании проектно-сметной документации (ПСД) после прохождения государственной экспертизы РГП "Госэкспертиза", а качество работ проверяется в соответствии с инструкцией по приемке работ.

Для улучшения качества дорог, по его словам, будут пересмотрены нормы проектирования с учетом климатических условий, глубины промерзания грунтов и других факторов.

На брифинге напомнили, что территория Казахстана расположена в нескольких климатических зонах, и индекс промерзания грунта варьирует от 100 см на юге до 1900 см на севере. Так, например, максимальная глубина промерзания в Нур-Султане составляет 331 см, а в Алматы - 129 см.

В последнее время со стороны главы государства и в социальных сетях очень много критики по качеству дорог. В целях повышения качества проектов планируем пересмотр норм проектирования с учетом районирования, зонирования, климатических условий, глубины промерзания грунтов. Будут разработаны новые типовые решения по проектированию дорожных одежд с учетом климатических условий, - заверил вице-министр.

Другим фактором, который влияет на качество дорог, как сообщили в МИИР, остается слабый контроль качества на строительной площадке, низкая квалификация инженеров подрядных организаций и службы технического надзора.

Пути решения мы видим. Это привлечение квалифицированных инженеров по качеству, конечно же, и усиление требований к инженерам технического надзора, чтобы они несли такую же ответственность солидарную, как наши подрядчики. Следующий вопрос - это низкая квалификация и оснащенность дорожных компаний. Действующие правила госзакупок не учитывают специфических условий дорожного строительства. Поэтому мы предлагаем внесение изменений в процедуру закупок в части включения отдельных требований - передача на субподрядные работы не более 30%, наличие 70% собственной техники и оборудования, чтобы генподрядчик выполнял всю эту работу сам. И, естественно, наличие квалифицированных специалистов, - объяснил Камалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан