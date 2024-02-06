В Казахстане строить мосты и дороги будут по-новому с помощью цифровизации

Ученые АО "КаздорНИИ" на Международном цифровом форуме Digital Almaty 2024 представили собственные цифровые решения по улучшению качества автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о таких цифровых разработках института, как база "Дорожно-строительных материалов и новых технологий" (rcmbase.kz), Система управления эксплуатацией мостов (СУЭМ) и Система управления улично-дорожной сетью (СУДС), которые должны заметно поменять подход к строительству и содержанию дорог, а также повысить эффективность управления инфраструктурой города.

"К примеру, в базе rcmbase.kz подрядчики и проектировщики смогут быстро находить на сайте системы ближайшие к объекту строительства карьеры, асфальтные и битумные заводы, и сразу же видеть их качественные сведения. Использование базы облегчит строительство и увеличит скорость проектирования дорог, а прозрачность данных будет содействовать повышению качества их строительства", - рассказали в КаздорНИИ.

А система управления эксплуатацией мостов (СУЭМ) призвана собрать воедино и перевести в электронный формат пока еще разрозненную информацию об инженерных сооружениях республики.

Разработчики утверждают, что после внесения мостов в базу пользователи смогут получить данные о каждом мосте, в том числе проектно-технические характеристики, текущую оценку технического состояния, актуальные сведения об обнаруженных деформациях и проведенных ремонтах. Оцифрованный внешний вид мостов будет также выложен в системе, и можно будет увидеть труднодоступные места на них.

СУЭМ может автоматически формировать отчеты по каждому объекту, подсказывать о приближении сроков регламентного или капитального ремонта, а также планировать бюджет таких работ.

По данным института, в Казахстане насчитывается более 3,5 тысяч мостовых сооружений, которые, по мнению экспертов, должны диагностироваться каждые 5 лет, старые объекты – каждые 3 года.

В свою очередь СУДС – это интегрированный инструмент, позволяющий осуществлять многопользовательское управление, редактирование и визуализацию дорожных активов, с целью повышения эффективности управления инфраструктурой города.

Система позволяет, не выходя из кабинета получить мгновенный доступ к любой трассе или улице Казахстана за сотни и тысячи километров от вас. Это дает дорожным специалистам уникальные возможности для принятия решений при планировании содержания или ремонта дорог.

"Указанные решения позволяют обеспечить принципы полной прозрачности в подборе и качестве материалов, а также в планировании работ по строителтсву и содержанию дорог", - резюмировали в КаздорНИИ.

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