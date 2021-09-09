Выпуск новых онлайн-игр в Китае временно запрещен

В Китае приостановлен выход на рынок новых онлайн-игр, сообщает zakon.kz.
Такая мера принята в рамках кампании по борьбе с игровой зависимостью среди молодежи.
По данным ТАСС, китайское управление по делам прессы и печати, отвечающее за лицензирование игровых продуктов, не опубликовало в августе список новых утвержденных игр.
Ранее ведомство регулярно обнародовало такой перечень в середине или конце каждого месяца.
8 сентября власти вызвали представителей китайской индустрии онлайн-игр таких, как Tencent и NetEase.
Во время встречи обсуждалась реализация новых ограничений на видеоигры для несовершеннолетних. Днем позже акции Tencent на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 8%, NetEase - на 11%.
Стоит отметить, что в конце августа власти КНР ввели жесткие меры по ограничению времени, проводимому несовершеннолетними в сетевом пространстве за онлайн-играми.
Компании-операторы игровых платформ теперь могут предоставлять доступ к ресурсам детям и подросткам только три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье, - а также в официальные выходные дни.
Несовершеннолетние могут играть в онлайн-игры в эти дни только один час, с 20:00 до 21:00. Власти Китая считают, что эти меры должны "создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".
Хотите быть в курсе важных новостей?