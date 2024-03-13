Заключенные Бельгии смогут отбывать тюремный срок на "удаленке"

В Бельгии заключенные смогут отбывать срок на "удаленке". Таким образом власти страны решили бороться с переполненностью тюрем, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что месяц заключения можно будет чередовать с месяцем домашнего ареста. Но ожидаемое нововведение коснется только тех, кто отбывает тюремные сроки за легкие преступления. К примеру, отбывание наказания дома не предусмотрено для осужденных за терроризм или сексуальные преступления, а также для заключенных, приговоренных к сроку более 10 лет.

По данным бельгийских СМИ, в этом году количество заключенных превысило возможности тюрем страны. Так, на 10,7 тыс. мест приходится около 12,3 тыс. заключенных. В таких условиях профсоюзы работников тюремных учреждений даже пригрозили выйти на забастовку.

Власти уверены в реальности такого нововведения, поскольку в период пандемии коронавируса они уже предоставляли заключенным тюремные "отпуска". В основном они касались тех, чьи сроки наказания были близки к завершению.

В конце февраля стало известно, что крупнейшая работа бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, которая не показывалась публике четверть века, может быть продана на аукционе в марте за 64 млн долларов.