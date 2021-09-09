Мамин представил нового министра энергетики

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу министерства энергетики нового руководителя - Магзума Мирзагалиева, передает zakon.kz.

Как уточняется, глава правительства отметил большой опыт работы Мирзагалиева на руководящих должностях в энергетической отрасли. Он прошел путь от инженера по бурению до заместителя председателя правления АО "НК "Казмунайгаз", вице-министра энергетики. С июня 2019 года занимал пост министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Он обладает необходимыми для министра энергетики опытом и знаниями. Глава государства поставил перед министерством большие задачи по обеспечению дальнейшего развития отрасли. Необходимо продолжить работу по обеспечению регионов газом, реализацию крупных проектов в сфере нефтехимии и переработки нефти, внедрение цифровых технологий, развитие возобновляемой энергетики и нефтегазового машиностроения, - сказал Аскар Мамин.