Совместную контртеррористическую операцию провели в Кыргызстане силы ОДКБ

В Кыргызстане на полигоне "Эдельвейс" прошел заключительный этап совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021", в ходе которого отработано более 30 вводных. Об этом сообщили в Минобороны РК, передает zakon.kz.

Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства – члена ОДКБ, - говорится в сообщении.

В учении приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего более тысячи человек и 150 единиц техники.

В ходе учения была проведена совместная войсковая операция по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

На финальном этапе КСБР ЦАР отработали блокирование отходящих групп условного противника главными силами, обходящими отрядами и высадкой тактического десанта, а также "зачистку" населенных пунктов и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. По условной группе боевиков незаконного вооруженного формирования, перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар, - рассказали в Минобороны.

За проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турецкой Республики, Российской Федерации, США, Республики Казахстан, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызской Республике и представители международных организаций.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров дал высокую оценку уровню профессиональной подготовки и слаженности действий подразделений.