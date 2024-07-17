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Международные военные учения прошли в Мангистауской области

Международные учения прошли в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:02 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Состоялась торжественная церемония закрытия оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024". В ней приняли участие главы делегаций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2024 года рассказали в Министерстве обороны РК.

"Мероприятие прошло сразу после розыгрыша практических действий в казахстанском секторе Каспийского моря на мысе Токмак. На этот участок суши по замыслу учения переместились, получив значительные потери, остатки групп боевиков. Подразделения объединенной группировки войск провели разведку, противоминное обеспечение, блокирование промежуточной базы и уничтожение боевиков на суше и в море", – говорится в сообщении.
Военные из соседних государств помогли Казахстану "уничтожить" боевиков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В операции были задействованы военно-морской и воздушный десанты, штурмовой эшелон, мобильно-огневая группа, действия которых поддержали огнем ракетно-артиллерийские корабли, артиллерия, армейская и фронтовая авиация.

Военные из соседних государств помогли Казахстану "уничтожить" боевиков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С завершением присутствующих поздравил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков. Он отметил, что совместная операция по локализации вооруженного конфликта была направлена на совершенствование слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости подразделений воинских контингентов. И с этой задачей военнослужащие успешно справились, получив положительный опыт взаимодействия в боевой обстановке.

"В реализацию замысла учения была смоделирована обстановка, приближенная к реальным боевым условиям. Отработаны вопросы перегруппировки и создания объединенной группировки войск. При выполнении тактических эпизодов применен различный спектр вооружения и военной техники, задействованы авиация, корабли военно-морских сил, артиллерийские расчеты, зенитно-ракетные комплексы ПВО, бронетанковая и инженерная техника, беспилотные летательные аппараты", – уточнил руководитель оборонного ведомства Казахстана.
Военные из соседних государств помогли Казахстану "уничтожить" боевиков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Руслан Жаксылыков подчеркнул, что в этом году учение, проводившееся на суше и в море, отличалось не только масштабом, но и уровнем профессиональной подготовки личного состава.

"Воинские контингенты стран-участниц подтвердили готовность в одном строю, согласованно и умело выполнять боевые задачи. Считаю, что цели совместного учения достигнуты и поставленные задачи выполнены в полном объеме", – подытожил он.

В ходе церемонии выступили также министры обороны Азербайджана Закир Гасанов, Кыргызстана – Бактыбек Бекболотов, Узбекистана – Баходир Курбанов и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана Саидасрор Саид Абдуллозода. Поблагодарив организаторов учения, главы делегаций отметили высокий уровень его подготовки и выразили уверенность в том, что оно послужит укреплению боеготовности вооруженных сил стран-участниц к отражению актов возможной агрессии.

По итогам учения приказами министров обороны стран-участниц ряд военнослужащих был награжден медалями за вклад в развитие международного сотрудничества и памятными сувенирами. Мероприятие завершилось торжественным прохождением колонн воинских контингентов.

Военные из соседних государств помогли Казахстану "уничтожить" боевиков, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:02

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Напомним, совместные маневры проводились на учебном полигоне "Оймаша", на мысе Токмак Каракиянского района и в казахстанской акватории Каспийского моря. В них были задействованы четыре тысячи военнослужащих, до 700 единиц вооружения и военной техники.

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