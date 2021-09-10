Глава ООН призвал международное сообщество поддерживать диалог с "Талибаном"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество к поддержанию диалога с захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в Казахстане), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Гутерриш предположил, что это позволит избежать "миллионов смертей".

Необходимо поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы. Такой диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом, — заявил Генсек.

Он подчеркнул, что ситуация непредсказуема и поскольку она непредсказуема, необходимо вовлечь [в дискуссию] талибов.

Если мы хотим, чтобы Афганистан не был центром терроризма, если мы хотим, чтобы женщины не теряли прав, которые они приобрели в предшествующий период, если мы хотим, чтобы различные этнические группы чувствовали, что их интересы представлены. Мы видим по крайней мере готовность к дискуссии, - добавил он.

Гутерриш не исключил, что может посетить Афганистан, если будут выполнены условия.

По его словам, ООН выступает за создание в Афганистане "инклюзивного правительства", в работе которого должны участвовать все представители афганского общества.