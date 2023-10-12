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Наладить поставки воды и еды в Газу призвал глава ООН

Наладить поставки воды и еды в Газу призвал глава ООН Фото: Zakon.kz
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом частично снять с Газы блокаду и разрешить ввоз топлива, воды и еды, сообщает Zakon.kz.

В среду, 11 октября, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш высутпил с призывом снять блокаду с Газы и начать поставки туда жизненно важных запасов топлива, воды и еды. Об этом пишет Guardian.

"Гутерреш сообщил, что находится в постоянном контакте с лидерами региона, и предостерег от любого "перетекания" конфликта. "Я призываю все стороны – и тех, кто имеет влияние на эти партии – избегать дальнейшей эскалации"", – пишет издание.

Глава ООН также призвал к немедленному освобождению всех израильских заложников, удерживаемых в Газе и соблюдению международного гуманитарного права.

Днем ранее представитель ВОЗ Тарик Яшаревич выступил с призывом открыть гуманитарный коридор в сектор Газа для поставок туда жизненно необходимых еды и воды. Полную блокаду в Газе власти Израиля ввели вечером 9 октября в ответ на действия Палестины. В Газе отключены свет, вода и поставки продовольствия.

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