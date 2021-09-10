В Казахстане утвердили предельную стоимость маркировки обуви

Постановлением Правительства РК от 8 сентября 2021 года установлен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров, передает zakon.kz.
Размер составил 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость, – говорится в документе.
В соответствии с Законом РК "О регулировании торговой деятельностью":
Постановлением Правительства РК от 3 марта 2020 года № 95 Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров определено акционерное общество "Казахтелеком".
К компетенции Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров относятся:
1) разработка, внедрение, администрирование, сопровождение и эксплуатационная поддержка информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
2) обеспечение безопасности хранения информационных ресурсов при осуществлении деятельности по маркировке и прослеживаемости товаров;
3) выпуск средств идентификации и их учет;
4) оказание услуг по нанесению средства идентификации на материальный носитель;
5) разработка, ведение и актуализация Национального каталога товаров;
6) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие с 1 ноября 2021 года.
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