В Казахстане утвердили предельную стоимость маркировки обуви

Постановлением Правительства РК от 8 сентября 2021 года установлен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров, передает zakon.kz.

Размер составил 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость, – говорится в документе.

В соответствии с Законом РК "О регулировании торговой деятельностью":

контрольный (идентификационный) знак – бланк строгой отчетности (документ) с элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащий средство идентификации и предназначенный для маркировки товаров;

маркированные товары – товары, на которые нанесены средства идентификации с соблюдением установленных требований и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нанесенных на них средствах идентификации и (или) материальных носителях, содержащих средства идентификации) содержатся в национальном компоненте информационной системы маркировки товаров;

единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляющее разработку, администрирование, сопровождение и эксплуатационную поддержку информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, включая разработку, ведение и актуализацию Национального каталога товаров, и иные функции, определенные Правительством Республики Казахстан.

Постановлением Правительства РК от 3 марта 2020 года № 95 Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров определено акционерное общество "Казахтелеком".

К компетенции Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров относятся:

1) разработка, внедрение, администрирование, сопровождение и эксплуатационная поддержка информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) обеспечение безопасности хранения информационных ресурсов при осуществлении деятельности по маркировке и прослеживаемости товаров;

3) выпуск средств идентификации и их учет;

4) оказание услуг по нанесению средства идентификации на материальный носитель;

5) разработка, ведение и актуализация Национального каталога товаров;

6) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие с 1 ноября 2021 года.