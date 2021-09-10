Вице-премьер ознакомился с восстановительными работами после взрывов под Таразом

Жамбылскую область с рабочей поездкой посетила правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым, передает zakon.kz.

Ералы Тугжанов ознакомился с темпами восстановительных работ и оказания помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах. В ходе инспекции, вице-премьер убедился, что восстановление в поселке ведется полным ходом, задействовано 185 человек и 23 единицы спецтехники. Уже завершен ремонт 62 частных строений, - говорится в сообщении.

Уточняется, что начаты котлованные работы для строительства новый школы в селе Жибек жолы на 150 мест. При этом школы в селах Ушбулак и Базарбай восстановлены за счет спонсорских средств.

Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая материальная и социальная помощь.

В Таразе Тугжанов посетил ТОО "Super Pharm". Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в регионе увеличиваются объемы выпуска фармацевтической продукции. В сутки здесь выпускают 60 тысяч медицинских масок, в год – 15 миллионов медицинских изделий, работают 550 человек.

Делегация ознакомились с работой одного из крупных проектов региона – производственным комплексом фармацевтического назначения ТОО "Амир и Д". В год на заводе будет выпускаться 15 миллионов экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, 1,5 миллиона контрольных растворов и другая продукция медицинского назначения.

Вице-премьер также посетил кондитерскую фабрику ТОО "Сауле" и ознакомился с ходом строительства областного онкологического диспансера. На данный момент, внутренняя отделка онкоцентра завершена на 90%, наружная - на 95%. Диспансер будет оснащен технологическим оборудованием, соответствующим мировым стандартам. На фабрике трудоустроено 140 человек.

Ералы Тугжанов побывал в гимназии "Arai–Elite", построенной за счет частных инвестиций. Школу бесплатно посещают 1 400 детей. Ученики углубленно изучают математику и английский язык. Также инвестором был презентован построенный медицинский центр "Arai", где жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ходе посещения историко-этнокультурного комплекса "Көне Тараз" вице-премьер отметил, что архитектура Тараза претерпела кардинальные изменения. На территории комплекса, в едином стиле, построены несколько объектов: амфитеатр под открытым небом, художественная галерея, областной историко-краеведческий музей, центр "Руханият және тарихтану" имени Шерхана Муртазы, галерея мастеров и ремесленников, центр туризма, выставочный павильон.