Как поздравили ветерана Панфиловской дивизии со 100-летним юбилеем

Один из последних солдат Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев 10 сентября отмечает свой вековой день рождения, передает zakon.kz.

Ветерана сначала поздравили у здания акимата города Алматы. В торжественном мероприятии участвовали военнослужащие гарнизона, департамента по делам обороны города, курсанты Военного института радиоэлектроники и связи, представители городского акимата и Совета ветеранов. Имениннику вручили поздравительное письмо от имени министра обороны Республики Казахстан.

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Под аккомпанемент оркестра Военного института радиоэлектроники и связи торжественным маршем прошли курсанты и десантники, равняясь на ветерана.

Надо сказать, что в подобной торжественной обстановке ветераны чувствуют, что о них помнят. Никогда нельзя забывать, какой огромный вклад они внесли, чтоб небо над нашими головами было мирным, - отметил председатель Совета ветеранов по Алматы Мэлис Шампиев.

Возле дома Кайырлы Жонкабаева также встречали с музыкой. Оркестр воинской части 5571 Национальной гвардии РК исполнил марши и песни военных лет. Руководство регионального командования поздравило ветерана с круглой датой.

Кайырлы Жонкабаев поделился с журналистами секретом долголетия.

Родители мне дали хорошее воспитание. Я занимался спортом, вредных привычек не имел. Женившись, воспитал пятерых детей, каждый из которых получил высшее образование. Сейчас среди своих детей, внуков и правнуков живу счастливо, они хорошо за мной ухаживают. Поэтому хочется жить еще дольше, - говорит он.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Родился ветеран 10 сентября 1921 года в Самарском районе в Восточном Казахстане. Его призвали на фронт в ряды 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии в сентябре 1941 года. Кайырлы Жонкабаев прошел всю войну.

Он принимал участие в освобождении Беларуси, Польши и Эстонии в составе 8 гвардейской стрелковой дивизии, служил в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным. В феврале 1943-го был ранен в Ржевской битве. Победу встретил в Дрездене.

За героизм и мужество, которые фронтовик проявил в годы Великой Отечественной войны, его наградили орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны", медалями "За Отвагу" и "За оборону Москвы".

Когда война закончилась, он работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома, занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза, также был директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы.

В 1983 году Кайырлы Жонкабаев вышел на пенсию. Он поднял на ноги пятерых детей, у него 10 внуков и 13 правнуков.

Несмотря на то, что со дня великой победы миновало больше 75 лет, подвиг защищавших Родину от фашистской Германии не будет забыт. Память об их героизме, мужестве в сердцах потомков и соотечественников.