Зеленский не исключил полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности полноценной войны с Россией, однако считает, что это было бы "наибольшей ошибкой", сообщает zakon.kz.

Об этом украинский президент заявил в ходе форума YES Brainstorming.

Если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая вероятность есть. Считаю, что это будет самой большой ошибкой РФ, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Беларусью. президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, между украинцами и россиянами сейчас пропасть, но со временем отношения могут нормализоваться.

Проблема в том, что информационная политика России — она о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про "русский мир", а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет. президент Украины Владимир Зеленский

Украинские власти и ранее заявляли о некоей угрозе, которая якобы исходит со стороны России. В свою очередь в Москве подчеркивают отсутствие каких-либо намерений применять силовые методы.

В Кремле с сожалением восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны России и Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, - отметил он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев добавил, что представление Украины в качестве жертвы агрессии России осталось единственным аргументом для привлечения внимания Запада.

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