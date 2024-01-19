НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией

Страны, входящие в Североатлантический альянс (НАТО), прорабатывают сценарии полномасштабной войны с Россией, которая может начаться в ближайшие 20 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации The Telegraph, страны НАТО допускают возможность серьезной военной конфронтации с Россией в течение ближайших 20 лет. Один из высокопоставленных представителей альянса предупредил, что мирному населению государств НАТО следует быть готовым к возможной мобилизации.

Издание сообщает, что с таким заявлением 18 января выступил нидерландский адмирал Роб Бауэр, который сейчас занимает должность председателя Военного комитета НАТО. Бауэр предупредил, что хотя в случае войны в первую очередь приводят в боеготовность вооруженные силы, гражданским лицам также следует быть готовым к "конфликту, который в корне изменит их жизнь".



После встречи глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе Роб Бауэр заявил журналистам на пресс-конференции, что государствам альянса необходимо проработать механизм массовой мобилизации гражданского населения на случай военных действий.



"Мы вынуждены признать, что наше мирное существование – это не какая-то данность. И поэтому мы готовимся к возможному конфликту с Россией. Но эта дискуссия гораздо шире. Речь идет в том числе о промышленной базе и о том, что люди должны понимать свою роль (в вероятной войне. – Прим. ред.)", – сказал Бауэр.

Адмирал положительно оценил действия Швеции, которая уже призвала всех своих граждан быть готовыми к войне после формального присоединения страны к альянсу. После этого в Швеции начали обучать добровольцев для гражданской обороны, а продажи фонариков и переносных радиоприемников резко выросли.

"С этого начинается осознание, что не все можно спланировать, и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", – подчеркнул Роб Бауэр.

На следующей неделе около 90 тысяч военнослужащих НАТО проведут крупнейшие учения со времен Холодной войны, во время которых отработают сценарий противостояния возможному нападению со стороны России. Одна только Великобритания направит на эти учения порядка 20 тысяч солдат, танки, артиллерию и истребители.



В НАТО опасаются, что правительства стран альянса и частные производители вооружения недостаточно хорошо готовы к возможному конфликту. Запасы оружия и снарядов существенно истощены из-за военной помощи Украине, и при нынешнем уровне производства потребуются годы, чтобы их восполнить. Тем временем Россия нарастила долю военных расходов в своем бюджете до 40% и значительно увеличила производство вооружения.



"Мы должны быть более готовы (к конфликту. – Прим. ред.) по всем направлениям. Нужно иметь систему, позволяющую поставить в строй больше людей, если случится война – вне зависимости от того, случится она или нет. Речь может идти о мобилизации, подготовке резервистов или воинском призыве. Нужно иметь возможность положиться на промышленную базу, способную производить вооружение и боеприпасы достаточно быстро, чтобы продолжать участие в конфликте, если он произойдет", – резюмировал Бауэр.