Изменились тактика и стратегия вакцинации - разработчик "Спутник V"

10 сентября 2021, 20:05
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Разработчик "Спутник V" - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург - заявил, что изменились тактика и стратегия вакцинации от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

В настоящее время изменились тактика и стратегия вакцинации (при "дельта-штамме". - Прим. ред.). Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител, - цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, Минздрав РФ очень быстро отреагировал на изменения эпидситуации и выпустил инструкцию, согласно которой вакциной "Спутник Лайт" необходимо раз в полгода проводить ревакцинацию.

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