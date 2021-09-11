Казахстанские школьники завоевали пять медалей на Балканской олимпиаде по математике

Пять медалей завоевали казахстанские школьники на Балканской олимпиаде по математике, сообщает zakon.kz.





Одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали казахстанские школьники на Балканской олимпиаде по математике. В интеллектуальном соревновании участвовали более 100 школьников из 18 стран. В командном зачете национальная сборная Казахстана заняла шестое место. Нашу страну представляли шесть школьников из Нур-Султана, Алматы и Караганды. пресс-служба Министерства образования и науки РК

Имена победителей:

Таир Сатубалдин - обладатель серебряной медали;

Нурасыл Абдиразак, Рахим Баймурзин, Юрий Тен, Батырхан Сакенов - бронзовые призеры;

Сам Фетуллах награжден почетной грамотой.

В турнирный день олимпиады перед юными математиками была поставлена непростая цель. Они должны были решить четыре задачи. Наши школьники показали отличные результаты на международном соревновании среди Балканских стран, а также Великобритании, Италии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. директор Республиканского научно-практического центра "Дарын" Тимур Нуркешов