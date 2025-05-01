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Общество

Казахстанские школьники вошли в тройку лучших математиков Балканского региона

наука, олимпиада, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 12:31 Фото: pixabay
Школьники из Казахстана отлично выступили на Международной Балканской олимпиаде по математике BMO, в которой приняли участие дети из 22 стран, сообщает Zakon.kz.

Олимпиада проходила в Боснии и Герцеговине. По информации пресс-службы Минпросвещения, казахстанцы принесли в копилку страны сразу три вторых и три третьих места, тем самым показав 100% медальный зачет.

Фото: Министерство просвещения РК

Казахстанские школьники завоевали шесть медалей:

  • "серебро" у Амира Сахипова – ученика 11 класса РФМШ из Алматы;
  • "серебро" у Маргулана Шарела – ученика 11 класса школы Spectrum из Астаны;
  • "серебро" у Эльдара Усенова – ученика 10 класса НИШ ФМН из Алматы;
  • "бронза" у Дамира Нурланова – ученика 12 класса НИШ ХБН из Актау;
  • "бронза" у Амирлана Аманжолова – ученика 11 класса школы Haileybury из Алматы;
  • "бронза" у Бердибека Орынбасара – ученика 10 класса лицея "Білім-инновация" №1 из Атырауской области.
"Участие в BMO – важный этап подготовки казахстанской сборной к международной олимпиаде по математике IMO, которая пройдет уже в июле 2025 года в австралийском Квинсленде. Я искренне благодарен государству за поддержку молодых талантов, а также своим наставникам и всей команде тренеров за профессиональную подготовку", – подчеркнул серебряный призер Олимпиады Маргулан Шарле.

Тренеры национальной сборной – Асылбек Исахов и Мухтар Кабак.

Это уже второе рекордное выступление казахстанских школьников. В 2024 году они также оказались в тройке сильнейших математиков.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники в третий раз завоевали титул чемпионов на крупнейшей международной олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge.

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Андрей Дюсупов
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