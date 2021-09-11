"Барыс" закончил домашнюю серию поражением от "Спартака"

Хоккейный клуб "Барыс" провел очередную игру регулярного сезона в КХЛ, передает zakon.kz.

Столичный клуб на "Барыс Арене" принимал московский "Спартак" и уступил гостям - 1:4. Счет в этой игре первыми открыли гости, отметился шайбой Александр Никишин. Во втором периоде москвичи увеличили свое преимущество благодаря Александру Хохлачеву и Андрею Лактионову. "Барысу" удалось немного сократить отставание, автором шайбы стал Аркадий Шестаков.

В третьей двадцатиминутке "Спартак" поставил жирную точку - 4:1, своих одноклубников порадовал Эмиль Петтерссон. Три поражения и один выигрыш - таков результат "Барыса" в домашней серии и предпоследнее 11-е место в Восточной конференции.

Теперь у казахстанских хоккеистов три игры на выезде.

14 сентября: ЦСКА - "Барыс"

16 сентября: "Динамо" (Рига) - "Барыс"

18 сентября: "Йокерит" - "Барыс"

Куандык Шынасилов