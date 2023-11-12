"Барыс" прервал серию из трех поражений
Фото: ktf.kz
Хоккеисты "Барыса" прервали серию из трех поражений, обыграв соперников из "Северстали", сообщает Zakon.kz.
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Все 4 шайбы в ворота "Северстали" забросили казахстанские хоккеисты, а Батырлан Муратов поучаствовал во всех голах – оформил дубль и отдал две передачи.
"Барыс" – "Сересталь" – 4:1:
- 0:1 - Коростелев (Буренов, Степанов) - 16:12
- 1:1 - Бекетаев (Муратов) - 27:19 ГБ
- 2:1 - Савицкий (Муратов, Бекетаев) - 29:58
- 3:1 - Муратов (Шестаков, Савицкий) - 32:56 ГБ
- 4:1 - Муратов - 50:42
Вратари: Паскуале - Шугаев
Дальше "Барыс" ждет выездная серия из трех игр, первым соперником в которой 16 ноября станет "Трактор".
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