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"Барыс" прервал серию из трех поражений

хоккей Фото: ktf.kz
Хоккеисты "Барыса" прервали серию из трех поражений, обыграв соперников из "Северстали", сообщает Zakon.kz.

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Все 4 шайбы в ворота "Северстали" забросили казахстанские хоккеисты, а Батырлан Муратов поучаствовал во всех голах – оформил дубль и отдал две передачи.

"Барыс" – "Сересталь" – 4:1:

  • 0:1 - Коростелев (Буренов, Степанов) - 16:12
  • 1:1 - Бекетаев (Муратов) - 27:19 ГБ
  • 2:1 - Савицкий (Муратов, Бекетаев) - 29:58
  • 3:1 - Муратов (Шестаков, Савицкий) - 32:56 ГБ
  • 4:1 - Муратов - 50:42

Вратари: Паскуале - Шугаев

Дальше "Барыс" ждет выездная серия из трех игр, первым соперником в которой 16 ноября станет "Трактор".

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