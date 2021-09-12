Юрист объяснил, чем опасна дарственная для пенсионеров

Пожилые люди используют нередко такую форму передачи недвижимости родственникам, как договор дарения, и он таит в себе некоторые опасности, сообщает zakon.kz.
Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Иван Соловьев.
По словам специалиста, многие пенсионеры, подписав документ, надеются остаться в квартире до конца жизни, однако никто не может гарантировать, что поведение и отношение родственников останется прежним.
Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав, — заявил Соловьев.
Он напомнил, что этот юридический документ может быть аннулирован только в исключительных случаях — в частности, если новый собственник причинит физический вред дарителю.
По словам юриста, завещание — все еще самый надежный для пожилого человека способ обезопасить себя.
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