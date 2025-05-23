"Снимали на телефоны": в Караганде избили пенсионера

Жительница Караганды заявила о зверском избиении пожилого отца. По ее словам, нападавший со своей сожительницей сами пришли к потерпевшему и спровоцировали конфликт, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. Автор отмечает, что события разворачивались 20 мая 2025 года.

"Сломал отцу два ребра, бил по голове, у пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", – рассказывает дочь пенсионера.

Автор также добавила, что нападавшие находились в алкогольном опьянении.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Карагандинской области. Из ответа на запрос стало известно, что задержаны все участники инцидента.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всестороннее и тщательное расследование. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области". Пресс-служба ДП Карагандинской области

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