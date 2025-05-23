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Происшествия

"Снимали на телефоны": в Караганде избили пенсионера

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:23 Фото: pexels
Жительница Караганды заявила о зверском избиении пожилого отца. По ее словам, нападавший со своей сожительницей сами пришли к потерпевшему и спровоцировали конфликт, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. Автор отмечает, что события разворачивались 20 мая 2025 года.

"Сломал отцу два ребра, бил по голове, у пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", – рассказывает дочь пенсионера.

Автор также добавила, что нападавшие находились в алкогольном опьянении.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Карагандинской области. Из ответа на запрос стало известно, что задержаны все участники инцидента.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всестороннее и тщательное расследование. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее мы сообщали о другом происшествии. На молодую девушку в подъезде жилого дома в Сатпаеве напал мужчина. Нападавший убежал, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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