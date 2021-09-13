30 лет Независимости Казахстана: стратегическое планирование - движущая сила развития

В начале 90-х годов никто из видных зарубежных политиков и экспертов не верил, что Казахстану удастся сохранить свою государственность. Стране предрекали гиперинфляцию, крах экономики, межнациональные и межконфессиональные потрясения. Однако этим прогнозам не суждено было сбыться. О том, как Казахстан смог преодолеть трудности и на что сделала ставку команда Первого Президента Казахстана на заре независимости, разбираемся в материале zakon.kz.

Ставка на успех

После обретения независимости, когда в остальных республиках бывшего СССР приступили к переделу сфер влияния между политическими элитами, в Казахстане впервые огласили стратегический план развития. Многим на международной арене он казался нереализуемым.

К примеру, американские авторитетные эксперты в то время отмечали, что принятая стратегия развития Казахстана не отвечает современным требованиям и рано или поздно приведет к краху. Более того, Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" указал, что ввиду многонационального состава государства Казахстан ждут масштабные межэтнические столкновения. А сложившиеся проблемы в экономике и вовсе приведут к поглощению такими странами, как Россия и Китай.

Не отличались позитивом в этом отношении и российские политики, и СМИ, постоянно критикуя избранный Казахстаном курс. Известный всем в Казахстане своими, мягко говоря, неординарными высказываниями Владимир Жириновский в одном из интервью в 1994 году заявил: "При сохранении нынешней модели экономической политики, как предсказывают и российские эксперты в том числе, Казахстан в недалеком будущем ждет гиперинфляция, а точнее - крах национальной валюты и общая финансово-экономическая катастрофа".

Но как показало время, этим предсказаниям благодаря упорству и верности избранному курсу, прагматичной и взвешенной внутренней политике Первого Президента Казахстана не суждено было сбыться.

Первая стратегия развития, как уже неоднократно отмечалось, была направлена на либерализацию экономики - отход от плановости к рыночным отношениям. Между тем самым главным компонентом принятой в то время стратегии являлись: необходимость четкого разграничения политической и экономической власти в стране, преодоление абсолютной монополии государства на собственность, приватизация влиятельных и весомых негосударственных форм собственности, формирование малого и среднего бизнеса.

Ни для кого не секрет, что основной проблемой руководства СССР стало именно нежелание проводить эту разграничительную черту. В то время партия делала ставку в первую очередь на политику, а экономические вопросы всегда оставляли на потом.

Наступать на эти грабли в Казахстане не стали и пошли по собственному пути, учитывая всевозможные потрясения и риски.

Далее были приняты Стратегия развития "Казахстан - 2030", а после 2012 года - "Казахстан - 2050", в рамках которых проведены две модернизации и реализуется третья.

Процесс модернизации

Успешные действия в первые годы независимости дали возможность Казахстану занять лидирующие позиции по экономическим показателям не только среди стран Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве.

Создав положительный эффект от перехода к рыночной экономике в ходе первого этапа модернизации и сформировав в рамках второго этапа высокий уровень экономической стабильности, страна приступила к реализации третьего этапа модернизации.

В ее рамках действующее руководство страны решает сразу несколько приоритетных задач по следующим направлениям: - кардинальные улучшения и расширение бизнес-среды; - формирование макроэкономической стабильности; - улучшение качества человеческого капитала; - институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией; - вхождение в 30-ку наиболее конкурентоспособных государств мира.

На этом фоне также решаются и другие задачи. К примеру, в 2015 году Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал старт программе масштабного инфраструктурного строительства "Нұрлы жол", которая направлена на соединение магистральными путями всех регионов Казахстана, модернизацию логистической, социальной и индустриальной инфраструктуры.

По данным официального медиа-портала премьер-министра РК, к концу 2020 года в Казахстане построено и реконструировано порядка 3 тыс. км автодорог республиканского значения, в том числе: Западная Европа - Западный Китай - 527 км, Центр - Юг - 324 км, Центр - Восток - 795 км, Капшагай - Талдыкорган - 160 км, Астана - Петропавловск - граница РФ - 177 км, Уральск - Каменка - 100 км, Актобе - Атырау - Астрахань - 42 км, Талдыкорган - Усть-Каменогорск - 20 км, Калбатау - Майкапшагай - 18 км, Бейнеу - Актау - 382 км, Жетыбай - Жанаозен - 73 км, Бейнеу - Акжигит - 85 км, Щучинск - Зеренда - 80 км, Таскескен - Бахты - 80 км, Юго-Западный обход Астаны - 34 км, Обход Сатпаева - 15 км, Павлодар - Омск - 59 км, мост через р. Тобол - 3 км.

Отремонтировано около 10 тыс. км автодорог республиканского значения и 15 тыс. км дорог местного значения. По итогам завершения программы доля автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88% и дорог местного значения - до 71%.

Вместе с появлением современных и качественных автомагистралей были созданы новые рабочие места, увеличились транзитные грузопотоки, улучшена социальная инфраструктура. За пять лет реализации программы стало очевидно, что программа "Нұрлы жол" оказывает значительное влияние на повышение ВВП страны и обеспечивает рост экономики на уровне 16%.

Кроме того, в рамках третьего этапа модернизации Казахстан приступил к выполнению еще одной государственной программы - "План нации - 100 конкретных шагов", что предусматривает коренные преобразования с целью выполнения пяти народных реформ: формирование профессионального государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, индустриализация и экономический рост, идентичность и единство, формирование подотчетного государства.

Человеческий ресурс - превыше всего

Еще одним фактором успешного развития Казахстана за годы независимости является человеческий ресурс.

В Казахстане в мире и согласии, вопреки прогнозам международных экспертов, проживают представители свыше 130 национальностей.

Была налажена система регуляции межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений. Запущен и активно функционирует консультативно-совещательный орган по гармонизации межэтнических отношений - Ассамблея народа Казахстана.

Кроме того, Казахстану удалось миновать демографический кризис и задать темп на будущее. Так, летом 2021 года в стране появился на свет 19-миллионный житель страны. Наблюдается высокий темп рождаемости, который способен увеличить население государства через 20-30 лет до 28 млн.

Государство активно помогает молодым семьям. При рождении ребенка в стране выплачивается разовое пособие в размере 38 МРП (110 846 тенге) - за первого, второго и третьего ребенка и 63 МРП (183 771 тенге) - за четвертого и более детей.

Для женщин предусмотрено ежемесячное социальное пособие по уходу за ребенком до года в размере от 16 801 до 25 961 тенге.

Для работающих женщин, помимо фиксированного единовременного пособия, предусмотрена социальная выплата, которая зависит от их прошлой заработной платы. Максимальная сумма составляет 1 124 550 тенге, а дальнейшее ежемесячное пособие не должно превышать суммы в 119 тыс. тенге.

Кроме того, государство активно заботится о пенсионерах. Минимальные пенсионные выплаты, на которые может рассчитывать выходящий на заслуженный отдых гражданин Казахстана, составляют 43 272 тенге. Средний размер пенсионных выплат в нашей стране составляет 100 308 тенге.

Наряду с этим в Казахстане, несмотря на рост цен на мировых рынках, наблюдается стабильное повышение уровня средней заработной платы. В 2021 году ее средний размер составил 251 508 тенге. Ожидается ее повышение и в будущем году за счет увеличения минимальной заработной платы с 42 500 до 60 000 тенге, что также повлияет на рост пенсий и других социальных выплат.



Олег Васильев

