Реликвию с 200-летней историей обнаружил археолог на берегу Каспия в Мангистау

Известный археолог Андрей Астафьев обнаружил крепежные винты и гвозди судна, находившегося в Каспийском море более 200 лет назад, сообщает zakon.kz.

Историческая реликвия была захоронена на берегу моря в Тупкараганском районе в местности "Түлкілі сай". пресс-служба акима Мангистауской области

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По данным археолога, судно потерпело крушение в конце ХVIII века в Каспийском море. В то время как вода смывала деревянный детали инструмента, железные изделия продолжали оседать на дне моря. С годами, с изменением уровня моря, реликвия оказалась на суше, пока не была найдена и раскопана археологом.

Андрей Астафьев передал этот трофей в фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея им. Абиша Кекилбайулы. пресс-служба акима Мангистауской области

Отмечается, что это не единственный подарок археолога музею.

Во время археологических раскопок в городе Каракабак он наткнулся на пещеру, в которой нашел веревку и петли. Очевидно, что это вещи того же затонувшего корабля. К слову, он хорошо сохранился, даже несмотря на то, что корабль был создан век назад, поскольку находился на суше. пресс-служба акима Мангистауской области