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Необычную морскую черепаху обнаружили на берегу Каспия

Необычную морскую черепаху обнаружили на берегу Каспия Фото: скриншот видео
Местный житель заснял на видео кадры уникальной для Мангистауской области черепахи.

По информации Lada.kz, в декабре месяце на берегу Каспийского моря мужчина увидел живую черепаху. По официальным данным, в здешних краях они не водятся.

"Она лежала на спине. С вытянутыми конечностями, шеей. Внешне мало напоминала живую. Каково было мое удивление, когда я ее перевернул, и она зашевелилась. Черепаха тут же втянула шею, лапки и хвост. Я повернул ее к морю, отошел на расстояние, и она медленно побрела в воду. Обычно они в такое время уже в спячке. Поискал информацию о них и нашел статью, что они не типичны для здешних мест, и случаи встречи с ними единичны", – рассказал Магомед Кумыков.

Руководитель отдела "Экзотариум" КГКП Алматинского зоологического парка Александр Гурнев  прокомментировал необычную находку.


"Судя по видео – это европейская болотная черепаха. Да, действительно, по официальным данным в районе Саин Шапагатова она не встречается, но тем не менее эта черепаха широко распространена в более северных районах Каспийского моря, а именно, в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Причин, по которым она могла попасть в ваш район, масса. Могли завезти случайно с помощью судоходных средств, могли завести люди у себя дома в качестве домашнего питомца и затем выпустить, не справившись с содержанием в домашних условиях. Также не исключен путь банального распространения и постепенного расширения ареала, так как уже много лет не проводился учет, и точки их распространения могли быть просто не выявлены. Если в данном случае это единичная находка, то скорее всего путь ее попадания был искусственным. Что касается ухода на зимовку, то в случае положительных температур от + 15 и выше данный вид черепах сохраняет активность. Они уходят на зимовку при более низких температурах", – рассказал Александр Гурнев. 

Ранее стало известно, что гибрид лисы и собаки живет в Усть-Каменогорске. 

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Фото: zhaikpress.kz
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