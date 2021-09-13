Казахстан проиграл на старте Чемпионата Азии по волейболу

13 сентября 2021, 09:57
Фото: olympic.kz

12 сентября в японской Тибе подняли флаг азиатского первенства по волейболу среди мужчин, передает zakon.kz.

Национальная сборная Казахстана в первом своем матче встречалась с командой китайского Тайпея.

Посланцы Казахстана ничего не смогли противопоставить сопернику и уступили во всех трех партиях - 20:25, 22:25, 19:25.

Смогут ли казахстанские волейболисты набрать первые очки в следующей игре против Южной Кореи, покажет время. И если, конечно, корейцы согласятся с этим, они являются одними из фаворитов Чемпионата Азии-2021. Матч пройдет 13 сентября, начало - в 14.30 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасимов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?