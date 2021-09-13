В Японии обеспокоены запуском КНДР новой крылатой ракеты

В Японии выразили обеспокоенность запуском КНДР новой крылатой ракеты, передает zakon.kz.

Новая ракета большой дальности успешно прошла испытания в Северной Корее. Об этом, выступая на пресс-конференции, заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, сообщает РБК.

Это [запуск ракеты] угроза для безопасности страны и вызывает беспокойство Японии, - сказал он (цитата по Mainichi Shimbun).

По его словам, правительство Японии внимательно отслеживает все действия КНДР в военной сфере, однако пока не подтвержден факт, что выпущенная ранета летела в исключительной экономической зане Японии. «В настоящее время мы проводим подробный анализ", - добавил он.