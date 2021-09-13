Касым-Жомарта Токаева ждут в Таджикистане

Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и в заседании Совета глав государств - членов ШОС. Оба мероприятия пройдут в Таджикистане, передает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев 16-17 сентября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Также запланированы двусторонние встречи с лидерами ряда зарубежных государств, - написал пресс-секретарь президента Берик Уали в Twitter.

МИД Таджикистана сообщает, что 16 сентября в Душанбе пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности Организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства в ОДКБ Республики Армения, - говорится в сообщении.

В работе сессии примут участие:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

премьер-министр Армения Никол Пашинян;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент России Владимир Путин;

генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По итогам сессии планируют принять Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и около пятнадцати решений.

Предыдущая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла 23 августа. Она была внеочередной. Тогда главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

А 17 сентября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС.

По итогам душанбинского саммита ШОС ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовской Аравии, - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

В заседании ШОС примут участие президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, России, Беларуси, Ирана, Китая, Монголии, а также премьер-министры Пакистана и Индии. Кроме того, на заседании будут генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и Директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Файёзович Гиёсов. В работе заседания также примут участие Генеральный секретарь ООН и руководители региональных организаций – СНГ, ОДКБ, СВМДА, ОЭС и ЕАЭС.